В Франковске полицейский сбил мужчину на переходе и оставил его умирать

ДТП. Фото иллюстративное

В Ивано-Франковске полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия, оставив потерпевшего умирать.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

ДТП произошло сегодня ночью, 5 апреля около 00:26 на улице Галицкой в Ивано-Франковске. Водитель авто совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Вместо того, чтобы вызвать «скорую», злоумышленник скрылся с места происшествия, оставив потерпевшего на произвол судьбы. От полученных травм потерпевший 1994 г.р. погиб на месте.

Полицейские установили авто и личность водителя, причастного к совершению автопроисшествия. Злоумышленником оказался 26-летний сотрудник Ивано-Франковского районного управления полиции. Полицейские «доставили его для проведения первоочередных следственных действий».

По факту ДТП все материалы будут переданы в ГБР. Полиция уверяет, что «будет способствовать проведению полного, всестороннего и объективного расследования обстоятельств ДТП».

