В ФСБ рассказали интересные детали о диверсантках, отравивших оккупантов в Крыму – СМИ

В частности, известно, что одна из девушек несколько раз участвовала в конкурсах красоты. Другая является дочерью работника городской администрации Симферополя.

Россияне заявили, что установили личности двух диверсанток, отравивших оккупантов в одной из воинских частей Симферополя. Оба – уроженки полуострова, которые никогда не отличались антироссийскими или проукраинскими взглядами.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы со ссылкой на источники в ФСБ России.

В оккупированном Симферополе до 28 человек возросло число погибших в результате отравления российских военных. Так, в больницах умерли еще четверо захватчиков.

Что известно о диверсантках, отравивших российских военных в Крыму

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Отравившие вражеских военных диверсантки – уроженки Крыма. Одна из них родилась в Симферополе, другая – в Саках, но проживает в Симферополе. Возраст девушек составляет около 22 и 25 лет.

"Обе симпатичные, "даже модельной внешности", что, по словам представителей ФСБ, помогло преступницам совершить убийство и отдать доверчивым военным алкоголь и продукты с ядом", – отмечается в сообщении российского паблика.

Там добавили, что одна из диверсанток несколько раз участвовала в конкурсах красоты. Другая является дочерью работника городской администрации Симферополя. Ее отец – "средней руки" чиновник. ФСБ уже допросило мужчину, но никакой ценной информации он не предоставил.

Также сообщается, что девушки никогда не отличались антироссийскими или проукраинскими взглядами. Одна из них часто говорила, что не интересуется политикой.

В то же время в ФСБ убеждены, что отравительницы – диверсантки, которых "долго готовили к выполнению задач". В пользу этого предположения приводится тот факт, что сразу после передачи оккупантам отравленных алкоголя и еды девушки очень оперативно и профессионально скрылись.

Источники в ФСБ считают, что диверсантки сейчас находятся "либо в Украине, либо где-то прячутся, готовя новые диверсии против России и российской армии".

Отравление оккупантов в Крыму – что известно

2 декабря стало известно, что в Симферополе две диверсантки отравили десятки российских военных. Девушки угостили отравленными алкоголем и едой оккупантов в одной из воинских частей. В результате отравления сначала сообщалось о 24 погибших захватчиках и еще 11 пострадавших, доставленных в больницу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Симферополе две женщины ликвидировали более 20 оккупантов

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