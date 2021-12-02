В ФСБ РФ заявили о задержании украинских разведчиков: в МИД Украины и СБУ прокомментировали эту информацию

В ФСБ РФ заявили о задержании украинских разведчиков: в МИД Украины и СБУ прокомментировали эту информацию

Спикер СБУ Артем Дехтяренко заявил, что это фейк.

В Федеральной службе безопасности России заявили, что задержали украинских разведчиков. Мол, якобы они приехали в государство-агрессор, чтобы совершить теракт. В то же время в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что проверяют эту информацию о задержании трех украинцев.

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Об этом в комментарии "УНИАН" сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, в настоящее время посольству поручили проверить эту информацию.

В то же время, представитель СБУ Артем Дехтяренко заявил, что это фейк. "Подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков играют важную роль", — отметил он и добавил, что ФСБ таким образом "стремится дискредитировать украинскую спецслужбу".

Следует отметить, что на сайте Федеральной службы безопасности РФ отмечается, что "на территории трех российских регионов приостановлена разведывательно-диверсионная деятельность украинских спецслужб". В сообщении говорится о задержании двух якобы агентов СБУ с указанием их имен, прибывших в РФ для "сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры".

Кроме того, в ФСБ заявили о задержании якобы агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который "был направлен на территорию РФ с целью совершения террористического акта".