В G7 отреагировали на коррупционный скандал в Украине

Послы «Группы семи» отреагировали на расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры по коррупционным схемам в украинской энергетике.

Об этом сообщило председательство группы послов стран G7 в Украине в соцсети Х.

В заявлении подчеркивается, что страны G7 приветствуют сотрудничество украинских властей с антикоррупционными органами и поддерживают независимый характер расследования.

«Мы рассчитываем на то, что руководство Украины продолжит свои усилия по борьбе с коррупцией, что является ключом к евроатлантической интеграции страны», — говорится в обращении.

Дипломаты также добавили, что на фоне продолжающихся российских атак страны «Группы семи» и дальше будут поддерживать энергетическую устойчивость Украины.

Ранее сообщалось, что министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас признал, что коррупционный скандал в украинской энергетике мог повлиять на решительность министров ЕС перед обсуждением дальнейшего финансирования Украины.

Мы ранее информировали, что руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не причастен к коррупции в энергетической сфере.