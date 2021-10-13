В Гааге продолжаются дебаты по делу украинских моряков, захваченных россиянами в Керченском проливе

В Гааге продолжаются дебаты по делу украинских моряков, захваченных россиянами в Керченском проливе

Арбитраж решает брать ли это дело к рассмотрению.

Украина против России в Международном трибунале по морскому праву в Гааге. Там продолжаются дебаты относительно украинских моряков, которых три года назад захватили российские пограничники неподалеку оккупированного Крыма.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 13 октября.

Арбитраж решает брать ли это дело к рассмотрению. Украинская делегация накануне убеждала суд, что украинские корабли не занимались военной деятельностью, о чем россияне хорошо знали. Поэтому судна подпадали под защиту международных конвенций. Россияне же наоборот доказывают, что это дело вне юрисдикции арбитража.

Напомним, российские пограничники в Керченском проливе обстреляли и захватили три украинских военных корабля в 2018 году. Кроме того, задержали двадцать четыре моряка, обвинив их в незаконном пересечении российской границы. После этого Международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить украинцев и вернуть лодки. Однако моряки провели в плену девять месяцев, пока не вернулись домой в результате обмена пленными.

Новости мира: в Гааге продолжаются дебаты по делу украинских моряков

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