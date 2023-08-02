В Гадяче на предприятии обрушилось здание: есть пострадавшие

В городе Гадяч Полтавской области на одном из местных предприятий 1 августа произошел обрушение здания во время ремонтных работ. Трое сотрудников оказались под завалами. Спасателям удалось достать всех пострадавших в живых.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

Специалисты выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло тяжкие последствия". Санкция статьи, в частности, предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Спасателям удалось извлечь из-под завалов удалось всех мужчин. Их госпитализировали в местную больницу, пишет " Супольное ". Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По словам спикера полиции Полтавщины Юрия Сулаева, на предприятии работали четыре человека. Из-под завалов мужчин извлекли спасатели в 17:32. Медикам передали трех человек: один человек получил незначительные травмы.

В Гадяче спасатели вытащили из-под завала здания троих мужчин. / Фото: ГУ Национальной полиции в Полтавской области

Как сообщалось, в Полтавской области задержали чиновника военкомата, который помогал "откосить" от службы. . Свои услуги оценивал в шесть тысяч долларов. За эти средства изготовлял для уклоняющихся документы, предоставлявшие возможность беспрепятственного пересечения государственной границы.

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