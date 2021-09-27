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В Гайвороне машинисты пожарили яичницу на лопате в топке паровоза: курьезное видео

В Гайвороне машинисты пожарили яичницу на лопате в топке паровоза: курьезное видео

Автор
Елена Вус
Дата публикации
Просмотры
889
В Гайвороне машинисты пожарили яичницу на лопате в топке паровоза: курьезное видео

Фото: скриншот с видео

На приготовление блюда много времени не тратили.

На Кировоградщине в Гайвороне машинисты паровоза пожарили яичницу на лопате в топке локомотива.

Видео было опубликовано на сайте Гайворонской городского совета.

Так, на кадрах можно увидеть, что с начала повара выложили и обжарили на импровизированной сковороде куски сала. Затем добавили два десятка яиц, посолили и снова отправили лопату в топку, где жарили до готовности.

Готовое блюдо выложили на поднос.

Напомним:

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