В Гайвороне машинисты пожарили яичницу на лопате в топке паровоза: курьезное видео

На приготовление блюда много времени не тратили.

На Кировоградщине в Гайвороне машинисты паровоза пожарили яичницу на лопате в топке локомотива.

Видео было опубликовано на сайте Гайворонской городского совета.

Так, на кадрах можно увидеть, что с начала повара выложили и обжарили на импровизированной сковороде куски сала. Затем добавили два десятка яиц, посолили и снова отправили лопату в топку, где жарили до готовности.

Готовое блюдо выложили на поднос.

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