В газете ТрО опубликовали пинап полуобнаженной женщины: почему возник скандал

В Силах территориальной обороны заверили, что не хотели оскорбить военнослужащих.

В газете Командование Сил ТрО "Сопротивление" разместили рисунок в стиле пинап. На изображении обнаженная женщина держит оружие, а сверху подпись – "вижу цель, иду к нему".

На рисунок обратила внимание военнослужащая Алина Сарнацкая.

"Коммуникация Командования сил ТрО, газета "Сопротивление", 2024 год. Мне пишут девушки из ТрО, которым больно и обидно видеть такое отношение к женщинам со стороны Командования", – говорится в сообщении.

Изображение в газете ТрО "Сопротивление". Фото X/Alina Sarnatska

По словам Сарнацкой, эта картинка нарушает ведомственный План действий по гендерным вопросам в оборонной сфере. Также она напомнила, что гендерное равенство в силах безопасности и обороны – одно из требований для вступления Украины в НАТО.

"Конечно, люди имеют разные вкусы, кому нравится пинап, кому нет. Такую картинку иллюстатор мог бы опубликовать в своих социальных сетях. Но сейчас вы смотрите на официальную газету Командование Сил ТрО. (Это) иллюстрирует, что командование сил ТрО ВСУ не имеет уважения к женщинам, которые встали на защиту Украины в рядах ТРО", - пишет Сарнацкая.

Военнослужащая уточнила, что не имеет ничего против картинки как таковой, если бы она не была размещена на официальном ресурсе.

Медиа аналитик и исследовательница гендерного баланса Института массовой информации Яна Машкова считает, что такие изображения унижают и дискриминируют женщин-военнослужащих.

"Изображение женщин в сексуализированных картинках для поднятия настроения и "боевого духа" военных — это обманчивое мнение. Такие изображения, с учетом официального издания, по меньшей мере унижают и дискриминируют женщин-военнослужащих, а их на сегодняшний день в украинской армии более 62 тысяч", — говорит. Мошкова.

Ответившие в ТРО

В Силах территориальной обороны заверили, что не хотели обидеть военнослужащих. В газете планировали опубликовать цикл подобных пинапа, на которых изобразили бы мужчин в рядах ВСУ и пары военных.

"Главная цель этих иллюстраций – ментальная поддержка военных на "нуле", о чем свидетельствуют размещенные на постеры QR-коды, один из которых – о протоколе психологической поддержки "Я рядом!", – пояснили в ТРО.

Там в ТРО планируют создать образовательный материал о гендерном равенстве в ВСУ, и приглашают желающих к сотрудничеству, чтобы "избежать ситуаций сексистского характера".

Раньше мы писали, кого из женщин могут призвать по новому закону о мобилизации.

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