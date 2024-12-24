В ГБР рассказали, повлияло ли изъятие боеприпасов на Одесчине на подразделения ПВО

В Бюро говорят, что изъята активная броня с тротилом, документов на которую у военного не было.

В ГБР прокомментировали заявление подполковника ВМС ВСУ Андрея Смирнова о том, что у него в Одесской области конфисковали боеприпасы, из-за чего была заблокирована работа ПВО на юге.

Инцидент прокомментировала советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телеканала "Киев24".

Заметим, накануне Смирнов заявил, что в ноябре ГБР конфисковало у него боеприпасы во время перевозки. Подполковник утверждает, что это заблокировало работу подразделения ПВО на юге Украины. Однако Сапьян это отрицает.

"Изьятие взрывчатки никоим образом не влияет на обороноспособность подразделений, защищающих воздушное пространство региона. Я акцентирую внимание всех зрителей на том, что взрывчатка действительно была обнаружена на одном из блокпостов Одесчины в автомобиле Toyota Tundra, в котором перевозилась активная броня с тротилом. То есть это пластины и комплекты динамической защиты. И именно такая активная броня с тротилом никак не влияет на обороноспособность подразделений, защищающих воздушное пространство Одесчины в том числе", – объяснила представительница ГБР.

По словам Смирнова, во время перевозки у него были все необходимые документы. Однако Сапьян сказала, что документов не было. По ее словам, военный не желает сотрудничать со следствием.

"Человек, который на сегодняшний день фигурирует в уголовном производстве, открытом по факту, будет делать все для того, чтобы защищать себя. И так как он не сотрудничает со следствием, то также ГБР утверждает, что те документы, которые были обнародованы в СМИ, и о которых упоминает военнослужащий, на момент проверки его и его автомобиля – у него их не было", – рассказала спикер ГБР.

Она добавила, что "природа происхождения этих документов будет выясняться в ходе досудебного расследования".

"Эти взрывоопасные вещества перевозились без соблюдения требований безопасности, предусмотренных при транспортировке именно таких грузов, без разрешительной документации. Сейчас назначена взрывотехническая экспертиза. Досудебное расследование продолжается", – проинформировала Сапьян.

К слову, в ноябре в Украине разразился скандал вокруг бракованных мин калибра 120 мм, которые не взрываются и не долетают до вражеских позиций. Минобороны начало расследование, ГБР открыло уголовное производство.

Читайте также: