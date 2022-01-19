В ГБР увидели основания для обжалования меры пресечения для Порошенко

В ГБР увидели основания для обжалования меры пресечения для Порошенко

Сторона обвинения считает, что решение суда не обеспечит должного поведения подозреваемого.

В Государственном бюро расследований не согласны с решением Печерского районного суда города Киева, который избрал как меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко личное обязательство.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому Президенту Украины является таким, что не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования", — говорится в сообщении.

В ГБР напомнили, что судом на подозреваемого возложены следующие обязанности:

прибытие по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда;

не отлучаться из города Киева в Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или работы;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

По мнению стороны обвинения, таких мер будет недостаточно, поэтому есть основания для апелляционного обжалования решения Печерского суда.

В то же время в ГБР отметили, что в постановлении по избранию меры пресечения следственным судьей констатирована законность и обоснованность подозрения Порошенко в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях.

Пятого президента Украины Петра Порошенко подозревают в госизмене и содействии террористическим организациям по делу о незаконном снабжении угля с оккупированных территорий. Его сообщником по этому делу следователи считают пророссийского политика, нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Напомним, в декабре 2021 года Государственное бюро расследований официально подтвердило и опубликовало видео о вручении подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

В начале января 2022 года Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Порошенко. Он в это время находился за границей – в Польше. В Украину экспрезидент вернулся 17 января. В тот же день было назначено судебное заседание по избранию меры пресечения. Впрочем, спустя почти 12 часов заседание его перенесли на 19 января.

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