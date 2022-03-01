В Геническе другой власти, кроме избранной по законам Украины, нет – глава райсовета

В Геническе другой власти, кроме избранной по законам Украины, нет – глава райсовета

Мэр в свою очередь сообщил, что Генический городской совет продолжает обеспечивать жизнедеятельность общества.

Городской глава Генической тергромады Александр Тулупов и председатель Генического районного совета Сергей Коржевой записали видеообращение, в котором отметили, что в Генической громаде и Геническом районе другой, кроме избранной по законам Украины власти нет.

"Несмотря на все сплетни и фейковые заявления, в Генической территориальной громаде и Геническом районе другой, кроме избранной по законам Украины власти нет. Сегодня Генический городской совет и Генический районный совет, как органы местного самоуправления, работают в рамках законов Украины о местном самоуправлении в Украине и Конституции Украины. Мы с городским председателем и председателями поселковых советов остаемся здесь вместе с украинским народом", — сказал Коржевый.

Александр Тулупов в свою очередь сообщил, что Генический городской совет продолжает обеспечивать жизнедеятельность общества.

"К сожалению, на сегодняшний день, мы остались один на один с проблемами. Но, несмотря на сложность ситуации, мы пытаемся держать ее под контролем. Начали работы по восстановлению домов, помогаем беженцам, координируем работу энергетики", — сказал он.

По словам Тулупова, сложными остаются вопросы охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, обеспечения горюче-смазочными материалами и медикаментами. Он призвал население не паниковать и сохранять спокойствие.

Напомним, что военному, который ценой собственной жизни взорвал Генический мост для остановки техники врага, присвоили Герою Украины.