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В Геническе другой власти, кроме избранной по законам Украины, нет – глава райсовета

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В Геническе другой власти, кроме избранной по законам Украины, нет – глава райсовета

Мэр в свою очередь сообщил, что Генический городской совет продолжает обеспечивать жизнедеятельность общества.

Городской глава Генической тергромады Александр Тулупов и председатель Генического районного совета Сергей Коржевой записали видеообращение, в котором отметили, что в Генической громаде и Геническом районе другой, кроме избранной по законам Украины власти нет.

"Несмотря на все сплетни и фейковые заявления, в Генической территориальной громаде и Геническом районе другой, кроме избранной по законам Украины власти нет. Сегодня Генический городской совет и Генический районный совет, как органы местного самоуправления, работают в рамках законов Украины о местном самоуправлении в Украине и Конституции Украины. Мы с городским председателем и председателями поселковых советов остаемся здесь вместе с украинским народом", — сказал Коржевый.

Александр Тулупов в свою очередь сообщил, что Генический городской совет продолжает обеспечивать жизнедеятельность общества.

"К сожалению, на сегодняшний день, мы остались один на один с проблемами. Но, несмотря на сложность ситуации, мы пытаемся держать ее под контролем. Начали работы по восстановлению домов, помогаем беженцам, координируем работу энергетики", — сказал он.

По словам Тулупова, сложными остаются вопросы охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, обеспечения горюче-смазочными материалами и медикаментами. Он призвал население не паниковать и сохранять спокойствие.

Напомним, что военному, который ценой собственной жизни взорвал Генический мост для остановки техники врага, присвоили Герою Украины.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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