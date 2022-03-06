В Геническе, Каланчаке и Новой Каховке проходят проукраинские митинги (видео)

В Геническе, Каланчаке и Новой Каховке проходят проукраинские митинги (видео)

Украинцы на временно захваченных оккупантами территориях показывают, что им здесь не рады.

Во временно оккупированных Геническе, Каланчаке и Новой Каховке местные жители вышли на проукраинский митинг, поют Гимн Украины и выкрикивают лозунги против российских захватчиков.

Об этом сообщают участники акций в соцсетях.

В Геническе, люди по ходу пришлись по улицам города с украинскими флагами, поя Гимн Украины и восклицая: "Геническ — это Украина!", "Оккупанты уходите!», "Украина превыше всего".

В Каланчаке местные жители пришли к захваченным оккупантами помещений и потребовали, чтобы те убирались из Украины.

В Новой Каховке также горожане собрались на проукраинский митинг. Оккупанты начали стрелять, чтобы напугать толпу.

Массовые проукраинские митинги против российских захватчиков прошли в Херсоне, Новой Каховке и Новоалексеевке.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.