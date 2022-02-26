В Генштабе говорят о запланированных обстрелах оккупантами Киева: всем в укрытие

В Генштабе говорят о запланированных обстрелах оккупантами Киева: всем в укрытие

В Киеве могут быть мощные обстрелы.

Оккупанты планируют нанести как наибольший ущерб инфраструктуре Киева. В ближайшие часы будут стрелять из всего имеющегося оружия, сообщила украинская разведка.

В Генштабе и Антитеррористическом центре СБУ подтверждают, что в Киеве могут произойти мощные обстрелы.

Киевлян просят прятаться в укрытиях.

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