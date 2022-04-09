В Генштабе назвали потери оккупантов в Украине по состоянию на 9 апреля

В Генштабе назвали потери оккупантов в Украине по состоянию на 9 апреля

Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С момента российского вторжения в Украину оккупанты понесли бешеные потери. На сегодняшний день эта цифра составляет 19 100 человек.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.04 ориентировочно составили:

личного состава около 19 100 человек,

танков ‒ 705 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1895 ед,

артиллерийских систем – 335 ед,

РСЗО — 108 ед,

средства ПВО — 55 ед,

самолетов – 151 ед,

вертолетов – 136 ед,

автомобильной техники — 1363 ед,

корабли /катера — 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.

специальная техника-25.

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, что с начала войны российские оккупанты убили в Украине 176 детей, выросло количество раненых — их 324.