В Генштабе назвали потери оккупантов в Украине по состоянию на 9 апреля

Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
С момента российского вторжения в Украину оккупанты понесли бешеные потери. На сегодняшний день эта цифра составляет 19 100 человек.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.04 ориентировочно составили:
- личного состава около 19 100 человек,
- танков ‒ 705 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1895 ед,
- артиллерийских систем – 335 ед,
- РСЗО — 108 ед,
- средства ПВО — 55 ед,
- самолетов – 151 ед,
- вертолетов – 136 ед,
- автомобильной техники — 1363 ед,
- корабли /катера — 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.
- специальная техника-25.
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, что с начала войны российские оккупанты убили в Украине 176 детей, выросло количество раненых — их 324.