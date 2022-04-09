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В Генштабе назвали потери оккупантов в Украине по состоянию на 9 апреля

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В Генштабе назвали потери оккупантов в Украине по состоянию на 9 апреля

Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С момента российского вторжения в Украину оккупанты понесли бешеные потери. На сегодняшний день эта цифра составляет 19 100 человек.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.04 ориентировочно составили:

  • личного состава около 19 100 человек,
  • танков ‒ 705 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1895 ед,
  • артиллерийских систем – 335 ед,
  • РСЗО — 108 ед,
  • средства ПВО — 55 ед,
  • самолетов – 151 ед,
  • вертолетов – 136 ед,
  • автомобильной техники — 1363 ед,
  • корабли /катера — 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.
  • специальная техника-25.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, что с начала войны российские оккупанты убили в Украине 176 детей, выросло количество раненых — их 324.

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