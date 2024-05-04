В Генштабе объяснили, как работники ТЦК на улице будут проверять данные мужчин

Если военнообязанный обновил данные, то к нему будут отсутствовать вопросы.

Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки с помощью единого государственного реестра смогут проверять, обновил ли военнообязанный свои данные.

Об этом рассказал представитель Генштаба ВСУ Юрий Глущенко в эфире Radio NV.

Отметим, что в течение 60 дней после начала действия закона о мобилизации мужчинам нужно обновить или уточнить свои данные.

"Если мужчину остановят на улице для проверки военно-учетных документов, то сотрудники ТЦК смогут подключаться к реестру или в телефонном режиме выяснить с оператором ЕГРВ вопросы обновления данных конкретного человека. Оператор выяснит и предоставит всю информацию о военнообязанном", – объяснил он.

В то же время, если военнообязанный обновил данные, то к нему будут отсутствовать вопросы.

Добавим, в Украине отменили статус "ограниченно подходящий". Теперь военные и военнообязанные могут быть только пригодными или непригодными для военной службы.

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