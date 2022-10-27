В Генштабе объяснили ситуацию с мобилизацией в Украине: "Активизации нет"

В Генштабе заявили, что мобилизация в Украине проводится по плану в зависимости от ситуации на фронте.

В Генштабе ВСУ прокомментировали ситуацию с мобилизацией в Украине. Известно, что существенной активизации проведения мобилизации пока нет. Военнообязанные призывают в армию ежемесячно в зависимости от ситуации на фронте.

Об этом 27 октября рассказал начальник начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

"Мероприятия мобилизации в Украине проводятся с 24 февраля, мероприятия проводятся планово. Каждый месяц призывается военнообязанный на доукомплектование определенных военных структур или на формирование новых структур, согласно обстановке на фронте, к тем решениям, которые приняты военно-политическим руководством", — отметил Громов.

По его словам, в настоящее время существенного увеличения или активизации проведения мобилизации нет.

"Мероприятия мобилизации проводятся по плану и будут проводиться по плану", — резюмировал Громов.

Напомним, главный военком Киева рассказал, что делать украинцам после получения повестки и что грозит в случае неявки в военкомат.

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