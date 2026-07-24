В Генштабе отреагировали на смертельный удар по комплексу в Киевской области: что заявили

Ракета / © Associated Press

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В Вооруженных силах Украины отреагировали на резонансный обстрел частного комплекса в Киевской области, где во время массового мероприятия прогремели взрывы.

Об этом пресс-служба Генерального штаба ВСУ сообщила в комментарии «Суспільному».

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В ведомстве уточнили, что оказавшийся под вражеским ударом частный комплекс является сугубо гражданским объектом и никакого отношения к сфере управления Сил обороны не имеет.

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В пресс-службе также напомнили, что в условиях войны организаторы мероприятий обязаны заботиться о безопасности и призывать людей проходить в укрытие.

«В то же время следует отметить, что, независимо от формы собственности и подчинения, при организации и проведении подобных мероприятий следует соблюдать максимальные меры безопасности, учитывать все риски и использовать укрытия», — говорится в заявлении Генерального штаба.

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Напомним, в среду на Киев запустили ракеты. Воздушные силы ВСУ предупреждали о полете нескольких скоростных целей.

Впоследствии мы писали, что днем 24 июля российская армия ударила по полигону в Киевской области. Там проходила выставка оружия. По предварительным данным, по меньшей мере 10 человек погибли, около 100 ранены.

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Президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях баллистического удара по Киевщине. По его словам, спасательная операция еще продолжается. Какой именно объект очутился под ударом, глава государства не уточнил.

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