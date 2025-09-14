В Генштабе рассказали, будут ли выключать мобильный интернет во время атаки дронов

Дрон / © ТСН

Реклама

Глава Генерального штаба Украины генерал-майор Андрей Гнатов пояснил, что в случае массового применения врагом дронов речь не идет о полном отключении мобильной связи, а лишь о возможном ограничении ее качества на отдельных территориях.

Об этом он сообщил во время конференции Yalta European Strategy (YES) 2025, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVEГалины Остаповец.

«Это не отключение мобильной связи, это больше речь идет об ограничении на определенных территориях именно качества связи, то есть ограничение 4G или 5G, если такая технология будет применена. То есть для того, чтобы модели, которые использует противник на своих дистанционных и интеллигентских аппаратах, не могли получать доступ к интернету, используя наши устройства», — пояснил Гнатов.

Реклама

По его словам, такие меры позволят усложнить противнику использование украинской инфраструктуры для управления беспилотными аппаратами и сбора разведданных.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время объявленной в Украине воздушной тревоги могут выключать сети мобильной связиили значительно замедлять мобильный интернет.