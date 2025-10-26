ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
443
Время на прочтение
1 мин

Россия накопила в Покровске 200 военных: что происходит в городе

Украинские войска контролируют ситуацию на подступах к Покровску.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Покровск

Покровск / © Associated Press

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил о текущей обстановке на подступах к городу Покровск и непосредственно в его пределах.

Об этом они написали в Telegram

По данным военных, наши подразделения ежедневно проводят комплексные мероприятия для стабилизации ситуации и недопущения продвижения противника вглубь городской территории. Российские оккупанты пытаются использовать межпозиционные пространства и инфильтрировать малые пехотные группы, в городе сейчас насчитывается около 200 военных противника.

В Покровске продолжаются стрелковые бои, активно задействованы подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Попытки врага закрепиться в городской застройке подавляются благодаря контрдиверсионным мероприятиям украинских военных.

В Генштабе подчеркнули, что украинские защитники продолжают выполнять задачи по удержанию позиций и уничтожению вражеских групп, которые пытаются проникнуть через наши оборонительные порядки.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ освободили от российских захватчиковКучеров Яр, Сухецкое и Затишок Донецкой области и отбросили враг вблизи Никаноровки, Нового Шахового и Федоровки.

Дата публикации
Количество просмотров
443
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie