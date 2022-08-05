В Генштабе сообщили, где в Донецкой области армия российских оккупантов сосредотачивает основные усилия

На Донецком направлении оккупанты государства-террористки проводят наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Россия пытается создать благоприятные условия для овладения Соледаром и Бахмутом, расширить контролируемую территорию на западной окраине города Донецк.

Об этом сообщили 5 августа в утренней сводке Генштаба.

На Бахмутском направлении россияне производили обстрелы военной и гражданской инфраструктуры неподалеку от Яковлевки, Кодемы, Покровского, Раздолевки, Вершины, Бахмута и Соледара. Оккупанты наступательные и штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Впрочем, они успеха не имели.

На Авдеевском направлении российские войска совершали обстрелы из артиллерии и танков вблизи Песков, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Захватчики вели наступательные действия. Пока бои продолжаются.

Кроме того, на Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Северск, Николаевка, Стародубовка, Спорное, Кривая Лука, Верхнекаменное, Григорьевка, Серебрянка, Райгородок и Каленики. Происходили стрелковые бои, отмечают в Генштабе.

Напомним, начались 163 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. На Авдеевском направлении продолжаются бои, на Бахмутском – россияне без успеха вели штурмовые действия. Детальнее о ситуации на фронте по состоянию на утро 5 августа — в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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