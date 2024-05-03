В Генштабе сообщили, кому из мужчин нужно идти в ТЦК

Все мужчины в возрасте от 16 до 60 лет должны прийти в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, чтобы обновить свои военно-учетные данные.

Об этом в интервью NV заявил представитель Генерального штаба ВСУ, полковник Юрий Глущенко.

"Законом предусмотрено, что граждане в возрасте от 18 до 60 лет мужского пола, подчеркиваю это, обязаны обновить свои данные. Это тесно связано с тем, что у нас в стране сейчас введен правовой режим военного положения, объявлена мобилизация и государство должно знать количество людей, которые находятся у нее на военном учете.

По его словам, статус "ограниченно годный" к военной службе был исключен из нового закона. Теперь граждане будут иметь статус либо пригодный к военной службе, либо непригодный к военной службе.

"Таким образом эта информация будет внесена в единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Это будет обновленная информация, она будет использована ТЦК для выполнения мер мобилизации", — пояснил представитель Генштаба.

Напомним, закон Украины о мобилизации №10449 вступит в силу уже 18 мая 2024 года. После этого все граждане Украины, состоящие на военном учете, в течение 60 дней должны уточнить свои личные данные в ТЦК, ЦНАП или через электронный кабинет.

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