В Генштабе сообщили о действиях врага на Южнобужском направлении

Кафиры продолжают инженерное оборудование занятых рубежей.

На Южнобужском направлении враг пытается принимать меры по восстановлению боеспособности своих войск, пополнению боеприпасов и горюче-смазочных материалов, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Кафиры продолжают инженерное оборудование занятых рубежей. Огнем артиллерии и ударами авиации они пробуют сковывать действия подразделений Вооруженных Сил Украины.

Напомним, в основные усилия враг сосредотачивает на взятии под контроль городов Попасна, Рубежное и Мариуполь.

Российские кафиры активизировали свои усилия на Донецком направлении.

"На Донецком направлении противник активизировал огневое влияние и штурмовые действия. Продолжает наносить авиационные и ракетные удары по населенным пунктам. Основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль городов Попасная, Рубежное и Мариуполь", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Генштабе ВСУ заявили, что так называемый " отвод войск" РФ на Киевском направлении, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет целью ввести в заблуждение военное руководство ВСУ и создать ошибочное представление об отказе оккупантов от окружения Киева.

В то же время пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что это не отвод войск, а перемещение. По его словам, Россия передислоцирует войска для наступления на другие районы Украины. Он добавил, что не нужно "обманывать себя заявлениями России" якобы об отводе войск.