В Генштабе срочно отреагировали на слухи о "карательных мерах" в ВСУ: что заявили

Генштаб / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Генеральный штаб ВСУ отреагировал на распространенные сообщения о якобы запрете военнослужащим публично выступать, давать интервью и делать заявления. В ведомстве заверили, что подобная информация не соответствует действительности.

Об этом говорится на официальной странице.

«Заявления о существовании каких-либо распорядительных документов Главнокомандующего или Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, которые якобы запрещают военнослужащим публичные выступления, интервью и заявления, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

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Как пояснили в Генштабе, основными документами являются приказ Министерства обороны Украины №763 от 20 декабря 2023 г. и приказ Главнокомандующего ВСУ №73 от 3 марта 2022 г. с изменениями.

При необходимости в войска также присылают отдельные распоряжения и поручения, уточняющие отдельные аспекты коммуникационной деятельности.

В Генштабе уточнили, что одно из последних распоряжений было связано только с распространением информации об изменениях оперативной обстановки в районах боевых действий.

«Речь идет, прежде всего, о безопасности применения войск (сил) и информационной безопасности», — подчеркнули в Генеральном штабе.

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Могут ли военные давать интервью

В Генштабе особо подчеркнули, что документ, о котором говорилось в публичном пространстве, не содержит никаких ограничений по общению военнослужащих с журналистами.

«Запретов военнослужащим на взаимодействие с медиа, публичные выступления, интервью или заявления в распоряжении не содержалось», — заявили в Генштабе ВСУ.

«Каральные мероприятия» по военным за поддержку Федорова — последние новости

Напомним, в армии назревает конфликт из-за реакции военных на отставку Михаила Федорова. Командование ВСУ обвиняют в давлении на бойцов, открыто поддерживающих эксминистра и участвующих в протестах. Нардеп Юрий Павленко сообщил о планах карательных мер, таких как отзыв из отпусков и проверки.

Начальник медицинской службы «Ульф» батальона «Волки Да Винчи» Алина Михайлова также сообщила о давлении на военных. В частности, ей звонили из Командования Сил беспилотных систем, чтобы выяснить место службы Дмитрия Козятинского — бывшего боевого медика, призвавшего людей выходить на митинги. Военнослужащая подчеркнула, что такие действия свидетельствуют о попытках запугать военных за выражение гражданской позиции даже в отпуске. Она отметила, что армия защищает не только территорию, но и право на свободу слова, и страх выражать мнение подрывает доверие к государству.

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К слову, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадьяр») отреагировал на обвинения в давлении на бывшего военнослужащего СБС после его участия в митинге. Он заявил, что лично проверит все обстоятельства, заверил, что в ССС не допускают нарушений, и призвал не делать преждевременных выводов. Бровди также опроверг утверждение, что руководство не знает ситуации на передовой.

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