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В Генштабе ВСУ объяснили, нужно ли выключать свет в доме в темное время суток

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В Генштабе ВСУ объяснили, нужно ли выключать свет в доме в темное время суток

pixabay.com

Сами военнослужащие и дальше соблюдают рекомендации и выключают свет на объектах.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что люди сами должны принимать решение о том, выключать свет в доме в вечернее время или нет. Однако все военнослужащие и дальше соблюдают эту рекомендацию.

Об этом пишут Украинские Новости.

Как отмечается, когда оккупанты обстреливали жилые дома, то иногда были световые маячки, которые привлекали внимание захватчиков.

"Чтобы обезопасить себя, есть люди, которые выключают свет. Никто целенаправленно не выключает. Учитывая рекомендации Вооруженных сил, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военных администраций, люди сами должны принимать решения (выключать свет или нет — ред.)", — говорят в Генштабе.

Там подчеркивают, что в стране действует военное положение, и никто фактически не находится в абсолютной безопасности. Никто не застрахован от ракетных обстрелов или авиабомбардировок.

В то же время сами военнослужащие и дальше соблюдают рекомендации и выключают свет на объектах.

Напомним, на территории Луганской области во время действия военного положения ежедневно с 17:00 до 07:00 установлен специальный режим светомаскировки.

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