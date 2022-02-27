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В Генштабе ВСУ подсчитали потери российских оккупантов с начала вторжения

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В Генштабе ВСУ подсчитали потери российских оккупантов с начала вторжения

Associated Press

Из рядов российских вооруженных сил выбыло около 100 танков и более 3000 солдат.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 21.00 субботы, 26 февраля, подразделения российской армии, ворвавшиеся в Украину, понесли значительные потери.

Об этом сообщили на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

С начала вторжения российская армия потеряла:

  • личного состава – более 3000 человек;
  • танков – около 100;
  • ББМ – около 540;
  • пушек – 15;
  • ЗРК "Бук" — 1;
  • самолетов – 16;
  • вертолетов – 18.

В частности, в акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВС Украины уничтожен российский истребитель Су-30 СМ.

Кроме того, в Черниговской области защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом.

В Генштабе ВСУ утверждают, что войска противника деморализованы, у них заканчиваются запасы топлива и еды. Российские оккупанты массово покидают технику и спасаются бегством.

Напомним, на автотрассе, ведущей от Старого Салтова в Харьков, украинские вооруженные силы разгромили целую колонну Росгвардии. О принадлежности подбитой техники оккупантам свидетельствует специальная маркировка.

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