В Германии горела гостиница для украинских беженцев: полиция подозревает поджог

Пожар почти полностью уничтожил гостиницу для беженцев из Украины в Гросс-Штремкендорфе.
В Германии сгорел отель для украинских беженцев. Полиция не исключает, что здание намеренно подожгли.
Об этом сообщает Spiegel.
Пожар произошел в ночь на 20 октября.
"Все 14 жителей смогли покинуть помещение невредимыми. С тремя сотрудниками отеля тоже все в порядке", — сказал представитель округа Северо-Западный Мекленбург.
По данным полиции, предположительно гостиницу подожгли. Ранее в среду полиция здесь побывала из-за того, что неизвестные нарисовали свастику на стене гостиницы.
"Исходя из моего многолетнего опыта работы пожарным, я предполагаю, что пожар был сделан умышленно", — сказал представитель местных властей.
Причину пожара установят эксперты.
Украинских беженцев переселили в другое здание. На месте работали около 120 сотрудников экстренных служб и около 20 машин скорой помощи.
До прибытия пожарных персонал и жильцы пытались бороться с огнем с помощью огнетушителей. Крыша здания из соломы сгорела дотла.
Напомним, что в столице Индонезии Джакарте вспыхнул масштабный пожар в мечети исламского центра. В результате обрушилась крыша сооружения.
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