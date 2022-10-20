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В Германии горела гостиница для украинских беженцев: полиция подозревает поджог

В Германии горела гостиница для украинских беженцев: полиция подозревает поджог

Дата публикации
Просмотры
1816
Время на прочтение
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В Германии горела гостиница для украинских беженцев: полиция подозревает поджог

Пожар почти полностью уничтожил гостиницу для беженцев из Украины в Гросс-Штремкендорфе.

В Германии сгорел отель для украинских беженцев. Полиция не исключает, что здание намеренно подожгли.

Об этом сообщает Spiegel.

Пожар произошел в ночь на 20 октября.

"Все 14 жителей смогли покинуть помещение невредимыми. С тремя сотрудниками отеля тоже все в порядке", — сказал представитель округа Северо-Западный Мекленбург.

По данным полиции, предположительно гостиницу подожгли. Ранее в среду полиция здесь побывала из-за того, что неизвестные нарисовали свастику на стене гостиницы.

"Исходя из моего многолетнего опыта работы пожарным, я предполагаю, что пожар был сделан умышленно", — сказал представитель местных властей.

Причину пожара установят эксперты.

Украинских беженцев переселили в другое здание. На месте работали около 120 сотрудников экстренных служб и около 20 машин скорой помощи.

До прибытия пожарных персонал и жильцы пытались бороться с огнем с помощью огнетушителей. Крыша здания из соломы сгорела дотла.

Напомним, что в столице Индонезии Джакарте вспыхнул масштабный пожар в мечети исламского центра. В результате обрушилась крыша сооружения.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1816
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