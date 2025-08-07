В Германии хотят уменьшить социальные выплаты: к чему готовиться украинским беженцам

Беженцы / © ТСН

В Германии был разработан законопроект, предусматривающий уменьшение социальных выплат для украинцев, которые прибудут в страну после 1 апреля 2025 года. Речь идет об отмене помощи Bürgergeld для вновь прибывших беженцев из Украины. Вместо этого им будут предлагать выплаты, обычно назначаемые искателям убежища — на 100 евро меньше действующей базовой ставки.

Об этом пишет Reuters.

Максимальный размер Bürgergeld для трудоспособных лиц составляет 563 евро в месяц для одиноких людей или родителей-одиночек. Замена этой помощи в поддержку искателей убежища предполагает снижение ежемесячных выплат. По данным за период с апреля по июнь 2025 года, в Германии количество украинцев выросло на 21 тысячу человек, а общая численность беженцев из Украины превысила 1,25 миллиона.

Одним из инициаторов более жесткой политики по выплатам стал премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер. Он призвал прекратить выплаты Bürgergeld всем украинцам, не только прибывающим в 2025 году. Политик заявил, что ни одна страна не занимается беженцами из Украины так, как Германия.

По мнению немецких политиков, именно высокий уровень социальных выплат является причиной низкого уровня трудоустройства среди украинских беженцев, несмотря на наличие у многих высшего образования. Окончательное решение нового законопроекта будет принимать правительство Германии и верхняя палата парламента.

По состоянию на август 2025 г. украинцы в Германии получают Bürgergeld на общих условиях. Размер пособия зависит от возраста и семейного положения. В частности, 563 евро начисляется одиноким лицам и одиноким родителям, 506 евро — каждому из супругов, 451 евро — молодежи от 18 до 24 лет, 471 евро — подросткам 14-17 лет, 390 евро — детям в возрасте 6-13 лет, 357 евро — детям.

Кроме того, в стране действует программа Sozialhilfe для пенсионеров и лиц, которые не могут работать. Она предусматривает денежное пособие на базовые нужды, ваучеры на аренду жилья, питание, средства гигиены, а также единовременные выплаты на мебель.

Если законопроект будет принят, новые правила коснутся только тех украинцев, которые прибудут в Германию после 1 апреля 2025 года. Остальные будут получать выплаты по действующей системе до момента изменений или индивидуального пересмотра условий.

Напомним, в середине июля Совет ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2027 года.

Кроме того, 30 июля президент США Дональд Трамп заявил, что разрешит украинским беженцам оставаться в Соединенных Штатах до конца войны.