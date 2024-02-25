В Германии изменили русское написание Киева, но с Одессой – проблема

Министерство иностранных дел Германии на днях изменило написание слова Киев – теперь оно будет писаться не Kiew – а Kyjiw. Однако написание Одессы осталось без изменений.

Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Одессе во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, пишет Bild.

Однако власти Украины настаивают, чтобы внесли изменения в написание Одессы. Но, как пояснила Бербок, на немецком это невозможно, поскольку Odesa с одной буквой s будет читаться как "Одеза".

"Мы сделали то, что давно назрело: написание вашей столицы на основе украинского языка", – сказала Бербок.

"Мы много лет боролись за то, чтобы Украину не рассматривали через русский язык. Хочу поблагодарить всех, кто борется за историческую справедливость, даже в мелких деталях", — прокомментировал Кулеба.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также добавил, что переговоры с Германией о варианте написания Одессы продолжатся.

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