В Германии опровергли российский фейк о якобы танковом экипаже Бундесвера в Украине

Россияне заявили, что якобы уничтожили танк Leopard с экипажем из Бундесвера.

В Министерстве обороны Германии опровергли фейк российских пропагандистов о том, что кафиры уничтожили в Украине танк Leopard "с полностью немецким экипажем".

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Официальный представитель Минобороны ФРГ в комментарии изданию DW заявил, что в Украине нет танковых экипажей Бундесвера.

На днях на российских государственных пропагандистских ресурсах появилась информация о том, что якобы захватчики "уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью германским экипажем Вооруженных сил ФРГ". Источником информации был неназван "командир разведгруппы, действующий на Запорожском направлении".

Россияне сообщили, что этот "разведчик хорошо знает немецкий язык" и после якобы уничтожения танка. Механик танка, по словам пропагандистов, кричал оккупантам "Nicht schießen" (Не стреляйте – ред.), а позже умер от потери крови, но якобы рассказал, что весь экипаж танка состоял из военных Бундесвера. Никаких доказательств своих слов пропаганда не предоставила.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия может предоставить Украине ракеты Taurus, но при одном условии.

Кроме того, мы ранее информировали, что Депутат немецкого Бундестага Ульрих Лехте подверг критике заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Варшава сейчас не передает Украине свою военную помощь.

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