В Германии предупредили украинцев об опасности до 24 августа: чего ожидают

Флаги Германии и Украины

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Посольство Германии призывает своих граждан не ехать в Украину в ближайшее время и не пользоваться железными дорогами из-за регулярных российских атак.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Министерства иностранных дел страны.

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В ведомстве обратили внимание на 24 августа - День Независимости Украины. В МИД Германии отметили, что в этот период нельзя исключать усиление ударов по инфраструктуре, транспортным узлам и гражданским объектам.

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В рекомендациях напоминают, что ракетные и дроновые атаки происходят почти каждый день и могут задеть любой регион страны.

В немецком МИДе также напомнили, что в Украине продолжает действовать чрезвычайный режим в энергетической сфере, объявленный в январе 2026 года после массированных российских ударов по энергетической и теплоэнергетической инфраструктуре.

В рекомендациях отмечается, что перебои с электроэнергией, теплом, газом и водой могут продолжаться от нескольких дней до нескольких недель, особенно в центральных и восточных регионах.

Также МИД Германии предупредил о рисках поездок по железной дороге. В ведомстве отметили, что железнодорожная инфраструктура Украины регулярно подвергается российским атакам, из-за чего возможны значительные задержки и перебои в движении. Пассажирам советуют быть готовыми к изменениям в графике и длительному ожиданию.

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Россияне угрожают усилением обстрелов: что известно

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил более жесткими подходами, чтобы «разрушить все, что питает военную машину Киева со стороны Запада».

«Мы это уже делаем, и они уже начинают стонать. И не случайно все больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывают немедленно остановиться. Так не будет», – цинично заявил глава МИД РФ.

Позже, 14 августа, Министерство обороны России обнародовало в Telegram угрозы в адрес украинцев. Враг выставил фотографию ударных дронов типа «Шахед» с надписью «Как снег на голову», намекая на усиление атак в холодное время года.

В то же время Минобороны Украины на намерения России устроить «заморозку» намекнуло зеркальным ответом и предупредило россиян о последствиях.

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Кроме того, мы сообщали, что в июле 2026 года в результате российских атак в Украине погибли по меньшей мере 437 гражданских, а ранения получили 2610 человек. Отчет ООН констатирует, что это самые большие потери среди мирного населения за месяц с мая 2022 года.

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