В Германии заявили, что Украина не должна пострадать от "Северного потока-2"

В Германии заявили, что Украина не должна пострадать от "Северного потока-2"

В ФРГ считают, что если бы экономические отношения с Россией стали невозможными, это осложнило бы ситуацию в Европе.

Германия сделает все возможное для того, чтобы Украина не понесла убытки от реализации проекта "Северный поток-2".

Об этом министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил во время совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Збигневом Рау, пишет "Укринформ".

По словам Мааса, ФРГ известно о критическом отношении Варшавы к российскому газопроводу. Он отметил, что Берлин "был посредником в переговорах между Украиной и Россией по транзиту газа".

"Мы обеспечили альтернативный транзит газа через Украину. Для нас также важно стараться сделать так, чтобы Украина не понесла убытки из-за отсутствия транзита", — отметил глава немецкого МИД, добавив, что этот вопрос ФРГ обсуждает с США и Украиной.

В то же время, продолжил Маас, если бы экономические отношения с Россией стали невозможными, это осложнило бы ситуацию в Европе.

"Это приведет к тому, что Китай и Россия станут ближе. Довести до этого было бы не только ошибочным путем, но и угрозой нашей безопасности в Европе. Мы не считаем, что это правильная стратегия", — высказался глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Как сообщалось, США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Напомним, что США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".

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