В гидрокостюмах через реку: ГПСУ разоблачила отца с сыном, которые хотели бежать в Румынию

Конечной точкой для уклонистов должна была стать Америка.
Отец с сыном приехали из Полтавщины на Закарпатье, чтобы незаконно бежать за границу и избежать мобилизации.
Об этом передает Западное региональное управление ГНСУ.
Мужчины с помощью гидрокостюма и кусачек собирались нарушить государственную границу.
Среди вещей полтавчан пограничники обнаружили также сменную одежду. Родственники решили самостоятельно проложить себе маршрут бегства. Сначала горным участком мужчины намеревались обойти контрольные посты пограничников. С помощью кусачек они хотели пролезть через заградительный забор. Далее в гидрокостюмах планировали переплыть Тису, по которой проходит украинско-румынская граница.
Конечной точкой для уклонистов должна была стать Америка.
Другие истории с ухилянтами
Также пограничники отдела "Ділове" задержали одного жителя Запорожской области.
Жителя Херсонщины обнаружили военнослужащие отдела "Тячев".
Еще двум жителям Житомирщины и Прикарпатья помешали пограничники отделения "Солотвино".
Вскоре оценку их действиям будет давать суд.
Напомним, в ГПСУ периодически отчитываются, как некоторые военнообязанные украинцы незаконно пытаются пересечь границу и бежать в другие государства. Так, на границе разоблачили двух уклонистов: один изображал 15-летнего подростка, а другой – опекуна.
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