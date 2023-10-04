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В гидрокостюмах через реку: ГПСУ разоблачила отца с сыном, которые хотели бежать в Румынию

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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В гидрокостюмах через реку: ГПСУ разоблачила отца с сыном, которые хотели бежать в Румынию

Задержаны уклоняющие Полтавщины / Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Конечной точкой для уклонистов должна была стать Америка.

Отец с сыном приехали из Полтавщины на Закарпатье, чтобы незаконно бежать за границу и избежать мобилизации.

Об этом передает Западное региональное управление ГНСУ.

Мужчины с помощью гидрокостюма и кусачек собирались нарушить государственную границу.

Среди вещей полтавчан пограничники обнаружили также сменную одежду. Родственники решили самостоятельно проложить себе маршрут бегства. Сначала горным участком мужчины намеревались обойти контрольные посты пограничников. С помощью кусачек они хотели пролезть через заградительный забор. Далее в гидрокостюмах планировали переплыть Тису, по которой проходит украинско-румынская граница.

Гидрокостюм и кусачки, которые нашли у уклоняющих / ©
Гидрокостюм и кусачки, которые нашли у уклоняющих

Конечной точкой для уклонистов должна была стать Америка.

Другие истории с ухилянтами

Также пограничники отдела "Ділове" задержали одного жителя Запорожской области.

Задержанный уклоняющийся / ©
Задержанный уклоняющийся

Жителя Херсонщины обнаружили военнослужащие отдела "Тячев".

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Еще двум жителям Житомирщины и Прикарпатья помешали пограничники отделения "Солотвино".

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Вскоре оценку их действиям будет давать суд.

Напомним, в ГПСУ периодически отчитываются, как некоторые военнообязанные украинцы незаконно пытаются пересечь границу и бежать в другие государства. Так, на границе разоблачили двух уклонистов: один изображал 15-летнего подростка, а другой – опекуна.

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Дата публикации
Просмотры
1147
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