В гидрокостюмах через реку: ГПСУ разоблачила отца с сыном, которые хотели бежать в Румынию

Конечной точкой для уклонистов должна была стать Америка.

Отец с сыном приехали из Полтавщины на Закарпатье, чтобы незаконно бежать за границу и избежать мобилизации.

Об этом передает Западное региональное управление ГНСУ.

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Мужчины с помощью гидрокостюма и кусачек собирались нарушить государственную границу.

Среди вещей полтавчан пограничники обнаружили также сменную одежду. Родственники решили самостоятельно проложить себе маршрут бегства. Сначала горным участком мужчины намеревались обойти контрольные посты пограничников. С помощью кусачек они хотели пролезть через заградительный забор. Далее в гидрокостюмах планировали переплыть Тису, по которой проходит украинско-румынская граница.

Гидрокостюм и кусачки, которые нашли у уклоняющих

Конечной точкой для уклонистов должна была стать Америка.

Другие истории с ухилянтами

Также пограничники отдела "Ділове" задержали одного жителя Запорожской области.

Задержанный уклоняющийся

Жителя Херсонщины обнаружили военнослужащие отдела "Тячев".

Еще двум жителям Житомирщины и Прикарпатья помешали пограничники отделения "Солотвино".

Вскоре оценку их действиям будет давать суд.