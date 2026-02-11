В Главном госпитале ВСУ разоблачили схему с "мертвыми душами": детали

На «уклонистской схеме» разоблачили чиновника Главного госпиталя ВСУ / © СБУ

СБУ и Офис генпрокурора ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации в Главном военном госпитале ВСУ. Чиновник заведения фиктивно оформлял знакомых на службу, присваивая их денежное обеспечение.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В Главном военном клиническом госпитале разоблачили схему уклонения от мобилизации. В рамках спецоперации правоохранители задержали одного из руководителей центра, ответственного за организацию охраны и обороны объектов учреждения.

Как действовала схема?

Следствие установило, что чиновник устраивал в свое подразделение знакомых лиц, которые фактически не появлялись на службу и не выполняли никаких обязанностей. Среди тех, кого оформляли таким образом, были мужчины призывного возраста, которые пытались избежать мобилизации. После формального зачисления в структуру оборонного ведомства их фиктивно оформляли как военнослужащих.

Банковские карты с начисленной зарплатой находились в распоряжении подозреваемого — он лично снимал с них средства. По данным следствия, с мая 2022 года таким способом чиновник незаконно получил около 2,6 млн грн.

Во время обысков у задержанного изъяли наличные и документы, подтверждающие функционирование схемы.

Что с чиновником сейчас?

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах.

Чиновника взяли под стражу на период расследования. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Подозрение также получили двое «клиентов» фигуранта — уклонение от военной службы путем самокалечения или иным способом, совершенным в условиях военного положения. За это грозит до 10 лет заключения.

К слову, суд вынес приговор директору «Черниговского хлебокомбината №2», которая фиктивно трудоустроила 7 мужчин для их бронирования от мобилизации. В течение 2023 — 2024 годов она оформила уклонистов на должности водителей и машинистов, фактически освободив их от службы. Чиновница признала вину и заключила сделку со следствием. Учитывая раскаяние и наличие ребенка, суд назначил ей 499 800 грн штрафа. Также женщина обязалась добровольно перечислить 500 тыс. грн на нужды ВСУ.