В Глухове из-под завалов извлекли тела матери и ребенка — СМИ

Пока неизвестно, сколько людей находится под завалами.

В Глухове, где после попадания россиян, обрушилась часть многоэтажки, из -под завалов извлекли тела матери и ребенка.

Об этом сообщает Глухов.Инфо в сообщении в соцсетях.

"К сожалению, они погибли...", — говорится в сообщении.

Людей ищут под завалами. / Фото: из соцсетей

Точное количество погибших и раненых в Глухове еще неизвестно.

Продолжается спасательная операция.

Пока больше подробностей неизвестно. Информация уточняется.

Напомним, на днях россияне ударили баллистикой по Сумщине. 9 ноября армия РФ нанесла ракетный удар по инфраструктуре Шосткинского общества. Там произошло попадание баллистической ракеты.

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