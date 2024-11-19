В Глухове из-под завалов извлекли тела матери и ребенка — СМИ

Пока неизвестно, сколько людей находится под завалами.
В Глухове, где после попадания россиян, обрушилась часть многоэтажки, из -под завалов извлекли тела матери и ребенка.
Об этом сообщает Глухов.Инфо в сообщении в соцсетях.
"К сожалению, они погибли...", — говорится в сообщении.
Точное количество погибших и раненых в Глухове еще неизвестно.
Продолжается спасательная операция.
Пока больше подробностей неизвестно. Информация уточняется.
Напомним, на днях россияне ударили баллистикой по Сумщине. 9 ноября армия РФ нанесла ракетный удар по инфраструктуре Шосткинского общества. Там произошло попадание баллистической ракеты.
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