Кто из мужчин может получить паспорт за границей: объяснение от ГМС

В ГМС отметили, что информация о таких гражданах будет передаваться Министерству обороны.

Мужчины от 18 до 60 лет, подавшие документы на оформление паспортов до 25 апреля 2024 года в ГП "Документ", смогут получить готовые паспорта за границей без необходимости предъявлять дополнительные документы.

Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины.

"Граждане Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, которые подали документы на изготовление паспортов до 25 апреля 2024 года в ГП "Документ", смогут получить изготовленные паспорта за рубежом, без предъявления каких-либо дополнительных документов. Соответствующие сообщения с указанием даты, времени и места выдачи будут направляться в порядке очередности подачи документов", - говорится в сообщении.

Также указано, что информация о таких гражданах будет передаваться Министерству обороны, и они автоматически будут ставиться на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии.

Напомним, в Украине возобновили выдачу паспортов мужчинам за границей.

Читайте также: