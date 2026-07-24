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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
171
Время на прочтение
1 мин

В гнезде Одарки и Грицика произошло историческое событие: все птенцы взлетели (фото, видео)

Все четверо птенцов известной пары аистов Одарки и Грицика начали первые полеты.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Птенцы аистов Одарки и Грицика вылетели из гнезда

Птенцы аистов Одарки и Грицика вылетели из гнезда / © соцмережі

Все четверо птенцов из гнезда аистов Одарки и Грицика успешно овладели навыком полета и впервые вместе покинули родительский дом.

Об этом сообщили на странице Facebook Лелека Грицько.

Отмечается, что к первому вылету аисты готовились несколько недель — тренировали крылья и прыгали в гнезде.

Первые самостоятельные вылеты начались с 20 июля. Молодые птицы — Мечта, Махаон, Лелевич и Ника — поднимались в воздух по очереди.

Уже 23 июля исследователи зафиксировали важный этап в жизни птичьего семейства: гнездо впервые осталось полностью пустым, ведь все четверо молодых аистов одновременно отправились в полет.

Птенцы аистов Одарки и Грицика вылетели из гнезда. / © соцмережі

Птенцы аистов Одарки и Грицика вылетели из гнезда. / © соцмережі

Птенцы аистов Одарки и Грицика вылетели из гнезда / © соцмережі

Птенцы аистов Одарки и Грицика вылетели из гнезда / © соцмережі

Напомним, ранее в знаменитом аистом гнезде Одарки и Грицика вечером 20 мая вылупился четвертый птенец. Малыш появился на свет в 21:58:08 и уже получил имя — Ника.

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Дата публикации
Количество просмотров
171
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