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В гнезде Одарки и Грицика произошло историческое событие: все птенцы взлетели (фото, видео)
Все четверо птенцов известной пары аистов Одарки и Грицика начали первые полеты.
Все четверо птенцов из гнезда аистов Одарки и Грицика успешно овладели навыком полета и впервые вместе покинули родительский дом.
Об этом сообщили на странице Facebook Лелека Грицько.
Отмечается, что к первому вылету аисты готовились несколько недель — тренировали крылья и прыгали в гнезде.
Первые самостоятельные вылеты начались с 20 июля. Молодые птицы — Мечта, Махаон, Лелевич и Ника — поднимались в воздух по очереди.
Уже 23 июля исследователи зафиксировали важный этап в жизни птичьего семейства: гнездо впервые осталось полностью пустым, ведь все четверо молодых аистов одновременно отправились в полет.
Напомним, ранее в знаменитом аистом гнезде Одарки и Грицика вечером 20 мая вылупился четвертый птенец. Малыш появился на свет в 21:58:08 и уже получил имя — Ника.