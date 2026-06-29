В гнезде знаменитых аистов Одарки и Грицика взорвалось яйцо: какая причина

Аисты

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В гнезде известной пары аистов Одарки и Грицика, проживающих в Национальном природном парке «Пирятинский», взорвалось пятое яйцо, из которого так и не вылупился птенец. Причиной инцидента стала жаркая погода.

Об этом сообщает соучредитель парка Анатолия Подобайло и исследовательница птиц Ирина Саражинская.

По данным исследовательницы, яйцо взорвалось 28 июня в 16:04. Оно появилось в гнезде еще во второй половине апреля. Аисты по очереди высиживали его больше месяца, но пятый птенец на свет не появился. После завершения периода высиживания яйцо еще больше месяца просто лежало в гнезде.

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«Путь этого яйца в гнезде оказался достаточно продолжительным. С него ждали появления на свет пятого аиста, но этого не произошло», — отметила Саражинская.

Она объяснила, что из-за сильной жары внутри старых неоплодотворенных или погибших яиц собираются газы. В результате давление растет, и скорлупа в конце концов лопается.

Такой случай у этой пары птиц фиксируют не в первый раз. В 2024 году яйцо, которое тоже было испорчено, взорвалось почти в то же время — 30 июня.

В этом году Одарка в общей сложности отложила пять яиц, и четверо аистов успешно выжили. Зрители онлайн-трансляции, следящие за жизнью пернатых, уже выбрали им имена с помощью голосования. Малышей назвали Лелевич, Махаон, Мечта и Ника.

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Напомним, в горном селе на Львовщине из-за большого веса обрушилось гнездо аистов. Четверо птенцов, которые были внутри, выпали: часть из них застряла в ветвях деревьев, а один малыш упал на землю.

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