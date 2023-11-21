В ГДСУ ответили, как повлияет блокада границы с Польшей на проезд автобусов и частных автомобилей

Из-за блокады польских перевозчиков на пунктах пропуска на границе в очередях стоят около 3 тысяч грузовых фур.

Повлияла ли эта ситуация на движение через границу пассажирского транспорта и какая ситуация с пассажиропотоком на границе, рассказал в интервью Госпогранслужбы Андрей Демченко в интервью РБК-Украина.

По его словам, участники акции протеста в Польше пообещали, что не будут блокировать движение для автобусов и легкового транспорта – их действия направлены исключительно на грузовые перевозки.

"С 6 ноября, когда это началось, отмечается, что интенсивность движения автобусов и автомобилей происходит как на выезде из Польши, так и на въезд. Очереди со стороны Украины не выросли", — подчеркнул он.

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На сегодняшний день в среднем за сутки границу пересекают 75 тысяч человек в обоих направлениях – на выезд из Украины и на въезд, из них 85% составляют граждане Украины.

"В выходные среднесуточное сечение иногда может достигать и 90 тысяч, но эти показатели значительно меньше, чем в летний период. С тех пор мы отмечаем постепенное снижение пассажиропотока, который летом держался в будни на уровне 90 тысяч человек, в выходные мог достигать и 120 тысяч ", — отметил глава ГНСУ.

Несмотря на то, что на новогодне-рождественский период прогнозируется увеличение пассажиропотока. Определенного пика, как и в летний период, количество пересечений границы может достичь, но это не будет столь долго, как летом.

Забастовка польских перевозчиков: что известно

К забастовке перевозчиков на границе Польши с Украиной планируется присоединиться польский фермерры, что может поставить под угрозу гуманитарную помощь Украине и еще больше усложнит ситуацию.

Украинский водитель Александр Буглак, перевозящий продукты питания и застрявший на границе с Польшей, рассказал о текущей ситуации.

Очереди на трех пунктах пропуска в направлении Украины, фактически заблокированных польскими протестующими, утром 18 ноября увеличились. В общей сложности там находится около 2800 грузовиков.

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