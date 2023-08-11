В ГНСУ рассказали, через какие пункты пропуска возможен въезд из России или Белоруссии

Въехать в Украину с территории Российской Федерации и Беларуси можно не только через Сумскую и Волынскую область, но и через другие пункты пропуска.

Об этом сообщил во время марафона пресс-секретаря Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Это (въезд в Украину – Ред.) можно сделать не только на направлении Сумской области через пункт пропуска Покровка. Это можно сделать и через другие направления", — подчеркнул он.

По словам Демченко, украинцам, которые хотят попасть в страну таким образом, нужно учитывать безопасность.

"Поскольку они сначала должны пройти проверку по другую сторону границы, как на территории РФ, так и Беларуси. И им необходимо иметь хотя бы минимальный пакет документов, чтобы та сторона их пропустила", — добавил Демченко.

Как сообщалось, в Госпогранслужбе рассказали, на каких участках враг ссылает больше ДРГ. Да, они есть на границах с РФ в Сумской и Черниговской областях.

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