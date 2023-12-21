В ГНСУ рассказали, какие категории мужчин едут за границу

По информации ГНСУ, ежедневно из Украины через западную границу выезжает около шести тысяч мужчин призывного возраста. Эта цифра включая тех украинцев, которые въезжают в страну. Что больше – анализ нескольких месяцев показывает, что мужчины больше пересекали границу на въезд, чем на выезд.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует "24 Канал".

Представитель ГНСУ отмечает, что мужчины имеют право пересекать границу в соответствии с теми правилами, которые действуют на период военного положения. Каждый день пограничники отказывают в пересечении границы на выезд около 100 лицам, не подпадающим под категорию пропуска.

По словам Демченко, большинство мужчин — это водители транспортных средств, осуществляющих международные перевозки грузов и пассажиров и внесенные в систему "Путь".

"Если говорить о правилах пересечения границы, то понимаем, что должны происходить грузоперевозки, должны курсировать автобусные рейсы. Это водители, собственно, мужчины, которым также разрешено пересекать границу на выезд. Они составляют 50% от общего числа украинских мужчин в возрасте 18-60 лет, которые пересекают границу на выезд из Украины", — рассказал спикер Госпогранслужбы.

Кроме того, 15-17% – это лица с инвалидностью и многодетные родители, имеющие право на пересечение. Ориентировочно 7% – мужчины, которые непригодны к военной службе. Волонтеры, которые едут для перевозки гуманитарных грузов, составляют 3%. По словам Демченко, незначительные проценты составляют другие категории, которым разрешено пересекать границу на время военного положения.

"Не стоит делать проблему из того, что такое количество мужчин пересекает границу. Ведь происходит движение как на выезд из Украины, так и на въезд", — подчеркнул представитель ГНСУ.

К слову, ранее начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления ГНСУ, полковник Игорь Матвийчук заявил, что за сутки около 6 тысяч мужчин призывного возраста выезжают через западную границу Украины. Из них по системе "Путь" в качестве волонтеров едут 150-200 человек.

Напомним, в Минобороны объяснили заявление министра Рустема Умерова о том, что мужчин, которые находятся за границей, якобы собираются призвать в ряды ВСУ. В ведомстве подчеркивают, что сейчас обсуждений механизмов призыва в ряды ВСУ из-за границы в повестке дня нет.

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