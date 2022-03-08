В ГНСУ рассказали об очередях на границе: где самые большие скопления украинцев

В ГНСУ рассказали об очередях на границе: где самые большие скопления украинцев

Отсутствуют очереди на границе с Молдовой.

На границах Украины до сих пор не прекращаются очереди из граждан, желающих уехать из страны из-за российской войны.

В Государственной пограничной службе Украины рассказали о очередях на КПП на 8 марта.

Республика Польша:

"Ягодин" – 50 л/а, 200 пешеходов;

"Устилуг" – 120 л/а, 400 пешеходов;

"Угринов" – 250 л/а, 500 пешеходов;

"Рава-Русская" – 370 л/а, 150 пешеходов;

"Грушев" – 300 л/а, 500 пешеходов;

"Краковец" – 500 л/а, 1500 пешеходов;

"Шегини" – 780 л/а, 1200 пешеходов;

"Смольница" — 300 л/а, 200 пешеходов;

Словацкая Республика:

"Малый Березный" — 100 л/а, 50 пешеходов;

"Ужгород" – 100 л/а, 500 пешеходов.

"Малые Селменцы" – 100 пешеходов.

Венгрия:

"Тиса" — 45 л/а (пропуск пешеходов не производится);

"Звоночная" — 20 л/а, 0 пешеходов;

"Косино" – 40 л/а, 0 пешеходов;

"Лужанка" — 35 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" – 30 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Дьяково" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Солотвино" – 70 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" – 200 л/а, 150 пешеходов.

Республика Молдова:

на пунктах пропуска "Мамалыга", "Кельменцы", "Росошаны", "Сокиряне" — очереди отсутствуют.

К слову, в ООН сообщали, что из-за российской войны покинули свои дома 1,7 млн украинцев.

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