Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В ГНСУ рассказали об очередях на границе: где самые большие скопления украинцев

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В ГНСУ рассказали об очередях на границе: где самые большие скопления украинцев

УНИАН

Отсутствуют очереди на границе с Молдовой.

На границах Украины до сих пор не прекращаются очереди из граждан, желающих уехать из страны из-за российской войны.

В Государственной пограничной службе Украины рассказали о очередях на КПП на 8 марта.

Республика Польша:

  • "Ягодин" – 50 л/а, 200 пешеходов;
  • "Устилуг" – 120 л/а, 400 пешеходов;
  • "Угринов" – 250 л/а, 500 пешеходов;
  • "Рава-Русская" – 370 л/а, 150 пешеходов;
  • "Грушев" – 300 л/а, 500 пешеходов;
  • "Краковец" – 500 л/а, 1500 пешеходов;
  • "Шегини" – 780 л/а, 1200 пешеходов;
  • "Смольница" — 300 л/а, 200 пешеходов;

Словацкая Республика:

  • "Малый Березный" — 100 л/а, 50 пешеходов;
  • "Ужгород" – 100 л/а, 500 пешеходов.
  • "Малые Селменцы" – 100 пешеходов.

Венгрия:

  • "Тиса" — 45 л/а (пропуск пешеходов не производится);
  • "Звоночная" — 20 л/а, 0 пешеходов;
  • "Косино" – 40 л/а, 0 пешеходов;
  • "Лужанка" — 35 л/а, 0 пешеходов;
  • "Вилок" – 30 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Солотвино" – 70 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" – 200 л/а, 150 пешеходов.

Республика Молдова:

  • на пунктах пропуска "Мамалыга", "Кельменцы", "Росошаны", "Сокиряне" — очереди отсутствуют.

К слову, в ООН сообщали, что из-за российской войны покинули свои дома 1,7 млн украинцев.

Читайте также:

Следующая публикация