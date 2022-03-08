В ГНСУ рассказали об очередях на границе: где самые большие скопления украинцев

Отсутствуют очереди на границе с Молдовой.
На границах Украины до сих пор не прекращаются очереди из граждан, желающих уехать из страны из-за российской войны.
В Государственной пограничной службе Украины рассказали о очередях на КПП на 8 марта.
Республика Польша:
- "Ягодин" – 50 л/а, 200 пешеходов;
- "Устилуг" – 120 л/а, 400 пешеходов;
- "Угринов" – 250 л/а, 500 пешеходов;
- "Рава-Русская" – 370 л/а, 150 пешеходов;
- "Грушев" – 300 л/а, 500 пешеходов;
- "Краковец" – 500 л/а, 1500 пешеходов;
- "Шегини" – 780 л/а, 1200 пешеходов;
- "Смольница" — 300 л/а, 200 пешеходов;
Словацкая Республика:
- "Малый Березный" — 100 л/а, 50 пешеходов;
- "Ужгород" – 100 л/а, 500 пешеходов.
- "Малые Селменцы" – 100 пешеходов.
Венгрия:
- "Тиса" — 45 л/а (пропуск пешеходов не производится);
- "Звоночная" — 20 л/а, 0 пешеходов;
- "Косино" – 40 л/а, 0 пешеходов;
- "Лужанка" — 35 л/а, 0 пешеходов;
- "Вилок" – 30 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Солотвино" – 70 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" – 200 л/а, 150 пешеходов.
Республика Молдова:
- на пунктах пропуска "Мамалыга", "Кельменцы", "Росошаны", "Сокиряне" — очереди отсутствуют.
К слову, в ООН сообщали, что из-за российской войны покинули свои дома 1,7 млн украинцев.
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