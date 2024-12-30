В ГНСУ рассказали об угрозе россиян в Харьковской области: детали

Армия России пытается расширить зону влияния в Харьковской области. В частности, в регионе активны российские диверсионно-разведывательные группы.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, в настоящее время в Харьковской области есть два активных участка фронта, где ведутся активные боевые действия, — это направления населенных пунктов Липцев и Волчанск.

"Должен отметить, что не исчезает угроза от действий российских диверсионно-разведывательных групп. Хотя их активность за последний период меньше, чем была раньше, но попытки мероприятия враждебных ДРГ остаются", — рассказал Демченко.

Представитель Госпогранслужбы говорит, что наибольшей угрозой со стороны России остаются обстрелы, которые враг продолжает наносить по Сумской, Харьковской и Черниговской областям. В то же время больше всего террористы атакуют именно Сумскую область, а меньше всего — Черниговскую.

Напомним, спикер ГНСУ Андрей Демченко сообщал, что российские ДРГ пытаются проникнуть в Украину. Направление Беларуси остается угрожающим.

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