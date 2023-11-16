В ГПСУ сказали, заявляли ли словацкие пограничники о подготовке к блокированию границы

Движение на границе со Словакией в направлении нашего государства сохраняется. Словацкие пограничники не заявляли о готовящемся блокировании границы с Украиной.

Об этом в эфире телемарафона сказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Когда польские перевозчики готовились к акции, то информация нам поступала от польских пограничников. Сейчас информации от наших коллег из Словакии о том, что такая акция готовится или она запланирована на какой-то конкретный день, у нас нет", – утверждает он.

К сравнению, утром 16 ноября на границе Словакии в направлении Украины находилось около 400 грузовиков, а на границе Польши:

1200 грузовиков – пункт пропуска "Ягодин";

1200 грузовиков – "Краковец" и "Рава-Русская";

1100 грузовиков – "Шегини";

около 300 грузовиков – "Угринов", "Устилуг" и "Смольница".

Напомним, Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) угрожал заблокировать украинским перевозчикам пересечение границы со своей стороны, если Европейская комиссия не вернет выдачу коммерческих разрешений на перевозку в пределах Евросоюза.

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