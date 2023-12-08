В головах все стабильно: пленный армии РФ рассказал, зачем пришел в Украину (видео)

Российский военный 53 лет из Архангельска, которого ВСУ взяли в плен, рассказал цель своего пребывания в Украине. Ничего нового, старая песня о "защите украинского народа".

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Российский пленный рассказал, зачем пришел в Украину

Что известно об оккупанте

Валерий Закалупин с позывным "Племянник" сидел в тюрьме за изнасилование, дали почти 9 лет. Впрочем, это был отнюдь не первый прецедент, акцентирует журналист, а пятая "ходка". Там и подписал контракт на службу в российской армии – 200-й мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск Северного флота РФ.

"Я ведь старенький уже. Попал в плен первого же дня. Меня держат двое украинцев и спрашивают: ты зачем сюда пришел? Я говорю, защищать. Кого защищать? Народ Украины. Это мы его от вас защищаем, а ты на сюда пришел? Чувствую себя 200-м постоянно...", – поделился "несчастный".

Вскоре будет два года, как идет полномасштабное вторжение России в Украину. Россиянам так и не хватило этого времени, чтобы понять: их сюда никто не звал, дружить с ними никто не хочет и шанс выжить тем, кто убивает украинцев, никто не даст. Единственный путь спасти свою жизнь – добровольно сдаваться в плен в ВСУ.

Ранее оккупант поделился впечатлениями от обстрела ВСУ.

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