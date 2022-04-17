"В голове дырка, лежит и дергается": оккупант рассказал, как россияне в упор расстреливают украинок

"В голове дырка, лежит и дергается": оккупант рассказал, как россияне в упор расстреливают украинок

Захватчики хладнокровно убивают мирных людей.

Появились новые свидетельства зверств оккупантов по отношению к мирному населению Украины.

СБУ перехватила разговор захватчика, рассказавшего, как его товарищи по оружию жестоко убивают украинок.

"Рашисты признаются, что в упор расстреливают украинских женщин. Делают это с особым цинизмом, выпуская по несколько шаров даже в бездыхании тела своих жертв", — рассказали в Службе безопасности Украины.

На перехваченном разговоре мужчина, мобилизованный россиянами из так называемой ЛНР, рассказывает жене о жестоком убийстве его коллегами украинки: "...там баба лежит какая-то, …башка простреленная, лежит, дергается. В голове дырка… Позвали еще, он еще раз стрельнул, она еще лежит-дергается, он еще раз стрельнул… Все, говорю, ей пи*да".

Как выяснилось, единственным проступком женщины было то, что "...у нее, типа, брат в "Азове", и она начала ху*ню какую-то пороть".

"Вояка якобы возмущается поведением своих сослуживцев, но никоим образом не помешал этому военному преступлению. Только посоветовал хоть закопать убитую. Вот как на самом деле выглядит российское "освобождение"! Мы освободим нашу землю от этой нечисти. А нелюди будут наказаны!", — подытожили в СБУ.

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