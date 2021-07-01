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В Google рассказали, где отдыхают украинцы: топ-10 украинских городов и зарубежных стран

В Google рассказали, где отдыхают украинцы: топ-10 украинских городов и зарубежных стран

pixabay.com

Украинцы хотят путешествовать, и все больше людей ищут в Google варианты летнего отдыха.

Пандемия коронавируса продолжает влиять на планы большинства людей мира. После нескольких месяцев застоя из-за COVID-19 уверенность путешественников в безопасности поездок начинает постепенно восстанавливаться — тенденции поиска показывают, что с распространением вакцин интерес к путешествиям, похоже, растет.

Google проанализировал поисковые запросы украинских пользователей со словами "отдых в/отпуск в" за последние 3 месяца, чтобы понять, какие направления отдыха интересуют украинцев в этом сезоне.

В связи с ограничениями на международные поездки, украинцы продолжали больше интересоваться отдыхом внутри страны. В этом году самыми популярными направлениями отдыха в Украине считаются Бердянск, Железный Порт и Коблево.

А первая десятка по результатам поиска в Google за последние 3 месяца такова:

  1. Бердянск
  2. Железный Порт
  3. Коблево
  4. Затока
  5. Кирилловка
  6. Одесса
  7. Арабатская Стрелка
  8. Седово
  9. Скадовск
  10. Счастливцево

На сегодня все больше стран открывают свои границы для украинцев, и соответственно растет число запросов об отдыхе на зарубежных курортах. Который год подряд самым популярным среди украинцев направлением отдыха за рубежом остается Турция. В целом горячая десятка зарубежных направлений отдыха, по мнению украинских пользователей Google, выглядит так:

  1. Турция
  2. Кипр
  3. Албания
  4. Болгария
  5. Черногория
  6. Хорватия
  7. Греция
  8. Египет
  9. Грузия
  10. ОАЭ

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Напомним, что и за сколько предлагают на курорте Херсонской области. В Скадовск едут за тихим семейным отдыхом, а также чтобы оздоровиться, пройти терапевтические курсы и укрепить иммунитет. Подойдет курорт и для молодежи.

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