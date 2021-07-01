В Google рассказали, где отдыхают украинцы: топ-10 украинских городов и зарубежных стран

Украинцы хотят путешествовать, и все больше людей ищут в Google варианты летнего отдыха.
Пандемия коронавируса продолжает влиять на планы большинства людей мира. После нескольких месяцев застоя из-за COVID-19 уверенность путешественников в безопасности поездок начинает постепенно восстанавливаться — тенденции поиска показывают, что с распространением вакцин интерес к путешествиям, похоже, растет.
Google проанализировал поисковые запросы украинских пользователей со словами "отдых в/отпуск в" за последние 3 месяца, чтобы понять, какие направления отдыха интересуют украинцев в этом сезоне.
В связи с ограничениями на международные поездки, украинцы продолжали больше интересоваться отдыхом внутри страны. В этом году самыми популярными направлениями отдыха в Украине считаются Бердянск, Железный Порт и Коблево.
А первая десятка по результатам поиска в Google за последние 3 месяца такова:
- Бердянск
- Железный Порт
- Коблево
- Затока
- Кирилловка
- Одесса
- Арабатская Стрелка
- Седово
- Скадовск
- Счастливцево
На сегодня все больше стран открывают свои границы для украинцев, и соответственно растет число запросов об отдыхе на зарубежных курортах. Который год подряд самым популярным среди украинцев направлением отдыха за рубежом остается Турция. В целом горячая десятка зарубежных направлений отдыха, по мнению украинских пользователей Google, выглядит так:
- Турция
- Кипр
- Албания
- Болгария
- Черногория
- Хорватия
- Греция
- Египет
- Грузия
- ОАЭ
Напомним, что и за сколько предлагают на курорте Херсонской области. В Скадовск едут за тихим семейным отдыхом, а также чтобы оздоровиться, пройти терапевтические курсы и укрепить иммунитет. Подойдет курорт и для молодежи.