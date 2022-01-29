В горах Львовской области во время катания на лыжах травмировались трое туристов

В горах Львовской области во время катания на лыжах травмировались трое туристов

Спасатели предоставили пострадавшим домедицинскую помощь и спустили к подножию гор.

Спасатели оказали помощь трем травмированным туристам-лыжникам из Волыни, Киева и Днепра.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области.

В сообщении чрезвычайников отмечается, что на лыжных трассах горы Тростян травмировалось 2 лыжника — мужчина, 1996 года рождения, житель г. Горохов Волынской области. Он травмировал правую ногу. Вторая пострадала – женщина, 1996 года рождения, из г. Киева. Она получила травму правой ноги. Также на горнолыжной трассе подъемника "Политехник" спасатели оказали помощь лыжнику из Днепра, который получил травму левой ноги.

"Спасатели предоставили пострадавшим домедицинскую помощь и спустили к подножию гор, где передали медикам для предоставления дальнейшей помощи", — отметили в ГСЧС Львовщины.

Напомним, на Закарпатье спасатели нашли 4 заблудившихся в горах лыжников. В субботу вечером во время катания на лыжах в районе горы Гимба из-за тумана заблудились четыре человека, впоследствии их удалось разыскать.

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