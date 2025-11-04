В горах на Закарпатье нашли тела двух туристов: детали и фото

На Раховщине в горах погибли двое туристов из Винницкой области

На Закарпатье в горной местности у озера Бребенескул, в районе горы Гутин Томнатик, обнаружили тела двух мужчин.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Информация о погибших поступила спасателям от коллег из Ивано-Франковской области в воскресенье. Для транспортировки привлекали специалистов горных поисково-спасательных отделений из Квасов, Лазещины, Выдрички и Ясиня. Спасатели доставили тела в село Выдричка и передали работникам морга в Рахове.

Погибшими оказались 41-летний и 36-летний жители Винницкой области.

Спасатели отмечают: перед походом в горы следует обязательно проверять прогноз погоды и сообщать спасателям маршрут движения.

Напомним, на туристическом маршруте в Карпатах 26-летний турист из Бахмута сорвался в обрыв, он умер во время реанимационных мероприятий спасателей.