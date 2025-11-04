- Дата публикации
В горах на Закарпатье нашли тела двух туристов: детали и фото
Погибшими оказались 41-летний и 36-летний жители Винницкой области.
На Закарпатье в горной местности у озера Бребенескул, в районе горы Гутин Томнатик, обнаружили тела двух мужчин.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Информация о погибших поступила спасателям от коллег из Ивано-Франковской области в воскресенье. Для транспортировки привлекали специалистов горных поисково-спасательных отделений из Квасов, Лазещины, Выдрички и Ясиня. Спасатели доставили тела в село Выдричка и передали работникам морга в Рахове.
Погибшими оказались 41-летний и 36-летний жители Винницкой области.
Спасатели отмечают: перед походом в горы следует обязательно проверять прогноз погоды и сообщать спасателям маршрут движения.
Напомним, на туристическом маршруте в Карпатах 26-летний турист из Бахмута сорвался в обрыв, он умер во время реанимационных мероприятий спасателей.