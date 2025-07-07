В горах у границы с Румынией обнаружили тело мужчины: был ли он уклонистом

Тело погибшего мужчины / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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В Закарпатской области, в горах вблизи границы с Румынией, обнаружили тело мужчины.

Об этом передает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

«Сегодня во время патрулирования высокогорного участка украинско-румынской границы военнослужащие отдела пограничной службы „Деловое“ Мукачевского отряда обнаружили тело неизвестного мужчины», — говорится в сообщении.

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Причины смерти, а также личность погибшего будут установлены после проведения соответствующих экспертных исследований. Пока неизвестно, был погиб туристом, местным или беглецом от мобилизации.

В ГПСУ подтвердили, что во время полномасштабного вторжения возросло количество случаев, когда гибнут люди, пытающиеся незаконно пересечь границу. Речь идет преимущественно о мужчинах мобилизационного возраста, которые или по указаниям «кураторов» переправлялись через границу или самостоятельно выбирали маршруты через опасные труднопроходимые участки. Такие мужчины могут стать жертвами непогоды, сложного рельефа, стремительных течений, диких животных, отметили пограничники.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения пограничники обнаружили в горах почти два десятка тел погибших мужчин.

Раньше мы писали, что в Закарпатье уклонистов спрятали между скотом, чтобы вывезти за границу.

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