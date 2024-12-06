В горах возле украинской границы замерз уклонист: фото

На границе с Украиной обнаружены тела двух погибших мужчин.

В Румынии зафиксировали два трагических случая. На границе с Украиной обнаружены тела двух погибших мужчин.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в Telegram.

"В горах погиб украинец, незаконно пересекший границу. Его тело нашли в 200 метрах от границы. Причиной смерти стало переохлаждение. Его спутников спасли во время сложной 22-часовой операции. Две группы спасателей поднимались за ними на гору, потому что из-за непогоды авиация невозможна". было применить", – говорится в сообщении.

Спутников погибшего парня удалось спасти во время сложной 22-часовой операции/Фото: Госпогранслужба Украины / Фото: Госпогранслужба Украины

Еще одно тело обнаружили в реке Тиса вблизи румынского населенного пункта Кимпулунг-ла-Тиса, отметили в Госпогранслужбе.

Обстоятельства и личность погибшего выясняются.

"Обращаем внимание граждан на опасность и предупреждаем попытки незаконного пересечения границы", — отметили пограничники.

Напомним, мужчина на границе внезапно "исцелился" от серьезного порока.

Читайте также: